В Минобороны Венесуэлы обвинили оппозицию в попытке переворота

Оппозиция в Венесуэле пытается совершить государственный переворот при поддержке западных стран. Такое заявление сделал министр обороны республики Владимир Падрино Лопес, передает РИА Новости.

Глава военного ведомства подчеркнул, что попытку сменить власть в стране предприняли ультраправые силы. По его словам, им содействуют «империалисты США» и их союзники.

«Президент [Венесуэлы] Николас Мадуро бросает вызов, чтобы остановить его (переворот — «Газета.Ru»), вместе с ним народ, выбравший его, вооруженные силы и демократические институты», — подчеркнул Падрино Лопес.

Он добавил, что власти обязательно «нанесут поражение» государственному перевороту.

В то же время министр обратил внимание на необходимость отдать должное гражданам республики, которые голосовали на выборах президента. Как сказал глава военного ведомства, правительство Венесуэлы призывает все политические силы страны к диалогу и соблюдению принципов демократии.

Массовые протесты в Венесуэле начались после объявления результатов выборов главы государства, которые состоялись 28 июля. За высший политический пост в республике боролись 10 человек, при этом основными кандидатами считались Николас Мадуро и претендент от правых партий Эдмундо Гонсалес.

В результате победу одержал действующий президент, но оппозиция отказалась признавать итоги голосования. Более того, лидер оппозиции Мария Корина Мачадо призвала армию страны свергнуть нынешние власти.

Ранее в Кремле прокомментировали беспорядки в Венесуэле.