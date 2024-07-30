Стало известно, сколько участников беспорядков задержали в Венесуэле

В Венесуэле в ходе протестов правоохранители задержали свыше 700 человек. Об этом сообщил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб, передает РИА Новости.

«На данный момент задержаны 749 человек», — сказал он.

Глава надзорного ведомства уточнил, что предварительно задержанных квалифицируют по делам о разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.

Прокурор обратил внимание, что число задержанных может увеличиться. Он рассказал, что протестующие подожгли центры здравоохранения, напали на полицейские участки, офисы избирательной комиссии, а также поломали памятники.

Сааб подчеркнул, что среди участников беспорядков есть несовершеннолетние граждане и те, кто находился под воздействием наркотических веществ.

До этого лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала несогласных с результатами президентских выборов в Венесуэле 30 июля продолжить протесты в стране. По ее словам, у оппозиции есть доказательства фальсификаций на выборах.

Ранее эксперты оценили вероятность гражданской войны в Венесуэле из-за протестов.