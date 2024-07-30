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В США заявили, что время мирных переговоров по Украине еще не пришло

Кэмпбелл: контуры мирных переговоров по Украине пока даже не просматриваются

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты считают, что время мирных переговоров по завершению украинского конфликта еще не пришло. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, сообщает ТАСС.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США он пояснил, что США и страны Евросоюза должны «играть доминирующую роль» в этом процессе. Однако контуры «справедливого мира между Украиной и Россией» в их понимании пока даже не просматриваются.

По его словам, «доминирующая арена взаимодействия» в украинском конфликте — это поле боя, при этом США не видят признаков того, что Россия как-либо смягчает свои наступательные операции. Кэмпбелл выразил мнение, что «слишком раннее проявление заинтересованности» в переговорах о мире станет «неверным сигналом» и будет «проявлением слабости».

Кроме того, Кэмпбелл заявил, что ему ничего не известно о каких бы то ни было консультациях с Китаем по этому вопросу и отметил, что «любые подобные обсуждения являются преждевременными».

Он также признал, что развитие отношений Китая и России способны «изменить баланс военной силы не только на Украине, но и в Европе на десятилетия вперед».

28 июля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «обсуждение вопросов территориальной целостности» с союзными государствами. Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK. Какие-то иные подробности в настоящий момент неизвестны.

Ранее стало известно, что Китай наращивает усилия для прекращения конфликта на Украине.

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