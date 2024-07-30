В США заявили, что время мирных переговоров по Украине еще не пришло

Соединенные Штаты считают, что время мирных переговоров по завершению украинского конфликта еще не пришло. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, сообщает ТАСС.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США он пояснил, что США и страны Евросоюза должны «играть доминирующую роль» в этом процессе. Однако контуры «справедливого мира между Украиной и Россией» в их понимании пока даже не просматриваются.

По его словам, «доминирующая арена взаимодействия» в украинском конфликте — это поле боя, при этом США не видят признаков того, что Россия как-либо смягчает свои наступательные операции. Кэмпбелл выразил мнение, что «слишком раннее проявление заинтересованности» в переговорах о мире станет «неверным сигналом» и будет «проявлением слабости».

Кроме того, Кэмпбелл заявил, что ему ничего не известно о каких бы то ни было консультациях с Китаем по этому вопросу и отметил, что «любые подобные обсуждения являются преждевременными».

Он также признал, что развитие отношений Китая и России способны «изменить баланс военной силы не только на Украине, но и в Европе на десятилетия вперед».

28 июля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «обсуждение вопросов территориальной целостности» с союзными государствами. Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK. Какие-то иные подробности в настоящий момент неизвестны.

Ранее стало известно, что Китай наращивает усилия для прекращения конфликта на Украине.