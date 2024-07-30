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Володин приехал на инаугурацию президента Ирана

Володин прибыл в Тегеран на инаугурацию президента Ирана Пезешкиана

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«По поручению президента РФ Владимира Путина председатель ГД примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана», — говорится в сообщении.

6 июля на выборах президента Ирана победил Масуд Пезешкиан. По результатам обработки всех 30,530 млн бюллетеней новый президент Ирана набрал 16,384 млн голосов — по меньшей мере 53,6% от общего числа.

13 июля Пезешкиан пообещал выстроить со всеми странами баланс отношений. Одним из ключевых приоритетов во внешней политике глава государства назвал продолжение расширения сотрудничества с Россией.

29 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин готовится встретиться Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре текущего года. По его словам, Пезешкиан уже получил приглашение на мероприятие.

Ранее новый президент Ирана выступил с обличительным заявлением в адрес Запада.

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