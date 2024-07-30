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Мадуро посетит Россию одной из первых после переизбрания

Посол: РФ станет одной из первых точек для визита Мадуро после переизбрания

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Ariana Cubillos/AP

Высокопоставленные чиновники в Венесуэле заявляют, что Россия будет одной из первых стран, которую посетит Николас Мадуро после переизбрания президентом. Об этом сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Россия-24».

«Одна из первых точек, куда намерен совершить свой визит Николас Мадуро после переизбрания, – это Россия. Поэтому будем ждать», – подчеркнул дипломат.

29 июля штаб Мадуро объявил о его победе на выборах президента.

Днем позже лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корина Мачадо сказала, что у несогласных с победой действующего Мадуро политических сил в стране есть доказательства того, что на выборах имели место фальсификации. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оппозиция в Венесуэле должна признать победу Николаса Мадуро на президентских выборах и поздравить его.

Ранее в Совфеде обвинили США в желании организовать госпереворот в Венесуэле.

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