Мадуро посетит Россию одной из первых после переизбрания

Высокопоставленные чиновники в Венесуэле заявляют, что Россия будет одной из первых стран, которую посетит Николас Мадуро после переизбрания президентом. Об этом сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Россия-24».

«Одна из первых точек, куда намерен совершить свой визит Николас Мадуро после переизбрания, – это Россия. Поэтому будем ждать», – подчеркнул дипломат.

29 июля штаб Мадуро объявил о его победе на выборах президента.

Днем позже лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корина Мачадо сказала, что у несогласных с победой действующего Мадуро политических сил в стране есть доказательства того, что на выборах имели место фальсификации. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оппозиция в Венесуэле должна признать победу Николаса Мадуро на президентских выборах и поздравить его.

Ранее в Совфеде обвинили США в желании организовать госпереворот в Венесуэле.