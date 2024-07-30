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Двух высокопоставленных энергетиков уволили на Украине

Замминистра энергетики Украины и главу Госэнергонадзора уволили

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Global Look Press

Заместителя министра энергетики Украины Юрия Власенко и главу Госэнергонадзора Руслана Слободяна уволили. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Уволены Власенко Юрий Николаевич с должности первого заместителя министра энергетики Украины. Слободян Руслан Александрович с должности председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины», — сообщил Мельничук.

Уточняется, что с должности заместителя министра социальной политики Украины также был уволен Назар Танасишин.

Каковы причины кадровых перестановок — не уточняется.

До этого мэр украинского города Днепра Борис Филатов призвал власти и жителей страны готовиться к введению «графиков включения света».

27 июля министерство энергетики Украины заявило, что за минувшие сутки властям страны пришлось запросить у Польши и Словакии аварийную помощь из-за дефицита мощностей в энергетической системе. По информации ведомства, иностранная помощь привлекалась в часы пикового потребления. При этом в период с 17:00 до 23:00 в стране вводились графики отключения света.

Ранее руководство Житомирской области Украины обвинили в растрате электроэнергии.

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