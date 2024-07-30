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Владельцев соцсетей в РФ обязали предоставлять данные о пользователях РКН и ФСБ

ГД РФ обязала владельцев соцсетей по запросу передавать сведения о пользователях

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Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания проголосовала за поправку, обязывающую владельцев крупных социальных сетей предоставлять данные о пользователях по запросу Федеральной службы безопасности (ФСБ) или Роскомнадзора (РКН). Об этом пишет ТАСС.

По информации агентства, соблюдать данное требование должны будут владельцы социальных сетей с аудиторией более 500 тыс. человек в сутки. Если представители РКН или ФСБ запросят у них сведения о том или ином пользователе, они должны их предоставить. При этом состав информации и порядок ее передачи властям в ближайшее время определит кабинет министров страны, рассказали журналисты.

В материале уточняется, что упомянутая поправка была включена в законопроект о защите граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи. Авторы документа предложили внести соответствующие изменения в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

30 июля депутаты ГД РФ приняли в третьем чтении законопроект, содержащий поправку о введении лимита на число SIM-карт, которые можно оформить на одного гражданина. Теперь физические лица будут получать не более 20 абонентских номеров в одни руки.

Ранее в ГД РФ поддержали поправки о деанонимизации пабликов.

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