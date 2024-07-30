Турция и Армения обсудят вопрос открытия железнодорожного сообщения между странами

Специальные представители Турции и Армении договорились продолжить процесс нормализации отношений между странами и приступить к вопросу возобновления работы железнодорожного КПП на границе. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого министерства иностранных дел.

20 июля специальный представитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч и вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян провели пятую с 2022 года встречу у пограничного перехода «Маргара». В рамках переговоров они согласились оценить технические условия, необходимые для возобновления КПП «Акъяка/Ахурик».

«Спецпредставители вновь подчеркнули, что согласны продолжать процесс нормализации без каких-либо предварительных условий для достижения конечной цели — полной нормализации отношений между странами», — говорится в сообщении.

В середине января замглавы комитета по госдоходам Карен Тамазян сообщил, что пункт пропуска «Маргара» на границе с Турцией полностью отремонтирован и готов к эксплуатации.

В июле 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил КПП и ознакомился с проведенными там работами по модернизации пункта пропуска. По его словам, стоимость программы составила 1 млрд драмов ( около $2,6 млн).

Ранее в Турции заявили, что Запад для борьбы с Россией подбирается к Армении.