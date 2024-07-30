Выход Трампа на сцену в Нэшвилле задержали из-за проблем с безопасностью

Экс-президенту США Дональду Трампу пришлось задержать начало своего выступления в Нэшвилле на конференции Bitcoin 2024 из-за возникших проблем с безопасностью. Об этом сообщает американская газета The New York Post со ссылкой на источники.

«Бывшему президенту Дональду Трампу ненадолго пришлось задержать выступление… в Нэшвилле в субботу из-за очередного нарушения правил безопасности», — говорится в сообщении издания.

Как сообщили источники газеты, задержка выступления Трампа произошла из-за двух молодых людей, «которые обошли металлодетекторы».

Сообщается, что Секретная служба СШВ в своем заявлении для издания отметила, что двое молодых людей «были аккредитованы и проверены», однако их выпроводили с мероприятия, «поскольку не соблюдали надлежащий протокол входа».

До этого сообщалось, что Трамп 1 августа даст показания Федеральному бюро расследований (ФБР) о попытке покушения на него в штате Пенсильвания.

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании. В политика несколько раз выстрелил молодой человек, находившийся на крыше стоявшего рядом производственного здания. Трамп получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо. Нападавшего ликвидировали на месте происшествия.

Ранее Секретная служба поминутно рассказала, как готовилось покушение на Трампа.