Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выход Трампа на сцену в Нэшвилле задержали из-за проблем с безопасностью

NYP: Трамп задержал свое выступление в Нэшвилле из-за проблем с безопасностью

close
100%
Tom Brenner/Reuters

Экс-президенту США Дональду Трампу пришлось задержать начало своего выступления в Нэшвилле на конференции Bitcoin 2024 из-за возникших проблем с безопасностью. Об этом сообщает американская газета The New York Post со ссылкой на источники.

«Бывшему президенту Дональду Трампу ненадолго пришлось задержать выступление… в Нэшвилле в субботу из-за очередного нарушения правил безопасности», — говорится в сообщении издания.

Как сообщили источники газеты, задержка выступления Трампа произошла из-за двух молодых людей, «которые обошли металлодетекторы».
Сообщается, что Секретная служба СШВ в своем заявлении для издания отметила, что двое молодых людей «были аккредитованы и проверены», однако их выпроводили с мероприятия, «поскольку не соблюдали надлежащий протокол входа».

До этого сообщалось, что Трамп 1 августа даст показания Федеральному бюро расследований (ФБР) о попытке покушения на него в штате Пенсильвания.

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании. В политика несколько раз выстрелил молодой человек, находившийся на крыше стоявшего рядом производственного здания. Трамп получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо. Нападавшего ликвидировали на месте происшествия.

Ранее Секретная служба поминутно рассказала, как готовилось покушение на Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами