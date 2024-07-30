Еврокомиссия потребовала от Венгрии разъяснений об упрощении визового режима для россиян

Еврокомиссия ожидает от Венгрии разъяснений по вопросу смягчения визовых требований для граждан России и Белоруссии. Об этом со ссылкой на представителя ЕК Аниту Хиппер сообщает ТАСС.

По словам Хиппер, Еврокомиссия намерена проверить указанное решение Венгрии на предмет соответствия существующим нормам Евросоюза и понять «масштабы этой схемы».

«Согласно нашей политике, Россия — это угроза безопасности Евросоюза, поэтому его члены должны принимать все меры для обеспечения безопасности ЕС и Шенгенского пространства», — заявила она.

30 июля газета Financial Times рассказала о письме лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера главе Евросовета Шарлю Мишелю, где содержится призыв повлиять на Венгрию в этом вопросе.

По информации издания, Венгрия недавно обнародовала сведения о новой ускоренной визовой системе для граждан восьми стран, включая Россию и Белоруссию. Она позволяет им въезжать в Венгрию без проверок на предмет безопасности или других ограничений.

Лидер Европейской партии Вебер полагает, что этот шаг позволит не прошедшим проверку россиянам беспрепятственно путешествовать по большей части Евросоюза. По его мнению, ситуация требует принятия срочных контрмер.

В Будапеште заявили, что многие из россиян будут «строить [в Венгрии] атомные электростанции по российским технологиям».

Ранее Путин заявил, что Россия и Венгрия продолжают работу по проекту атомной электростанции «Пакш».