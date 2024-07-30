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Израиль призвал исключить Турцию из НАТО

МИД Израиля призвал исключить Турцию из НАТО после угроз Эрдогана

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Shutterstock

Министерство иностранных дел Израиля призвало НАТО исключить Турцию из альянса после слов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о потенциальном введении войск в Израиль. Об этом сообщил израильский МИД, передает газета Times of Israel.

«В свете угроз президента Турции Эрдогана вторгнуться в Израиль и его опасной риторики министр иностранных дел Исраэль Кац поручил дипломатам... срочно взаимодействовать со всеми членами НАТО, призвав к осуждению Турции и потребовав ее исключения из регионального альянса», — приводит издание заявление внешнеполитического ведомства Израиля.

До этого Эрдоган заявил, что Турция может ввести войска в Израиль. По его словам, Турция должна быть сильной, чтобы «совершить такие шаги».

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в попытках расширить географию конфликта на весь Ближний Восток.

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