В Грузии предрекли открытие второго фронта при победе партии Саакашвили

Победа партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» на парламентских выборах приведет к тому, что евроинтеграция страны остановится, а на ее территории будет открыт второй фронт. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает грузинский «Первый канал».

По словам премьера, партия Саакашвили может реализовать подобное менее чем за неделю. При этом фракция «даже не будет оформлять все это как пиар».

«Поэтому избрание «Грузинской мечты», наоборот, является необходимым условием для дальнейшего продвижения страны по всем направлениям, в том числе по пути европейской интеграции», — заявил Кобахидзе.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года.

До этого толпа неизвестных разгромила офис партии бывшего президента Грузии «Единое национальное движение» в Тбилиси. В нападении представители фракции обвинили режим основателя правящей партии страны «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения.

Ранее Саакашвили раскритиковал власти Грузии.