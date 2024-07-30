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Китай отверг заявления о вмешательстве в американские выборы

МИД КНР: Китай не вмешивается и не будет вмешиваться в выборы в США

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Global Look Press

Китай отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США и призвал прекратить распространение недостоверной информации. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что Китай «никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в выборы в США». Он призвал прекратить распространение «ложной информации и клеветы, очерняющей КНР».

Это стало ответом на слова директора ФБР США Кристофера Рея, который заявил, что Китай, Россия и ряд других стран продолжают предпринимать попытки вмешательства в американские избирательные процессы.

Посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, связал заявление главы ФБР с «очередным желанием администрации США отвлечь внимание рядовых граждан от своих промахов и многочисленных внутренних противоречий американского общества» и категорически отверг обвинения в адрес Москвы.

Ранее в Китае заявили, что желают дружить с США.

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Выборы в США — 2024
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