Китай отверг заявления о вмешательстве в американские выборы

Китай отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США и призвал прекратить распространение недостоверной информации. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что Китай «никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в выборы в США». Он призвал прекратить распространение «ложной информации и клеветы, очерняющей КНР».

Это стало ответом на слова директора ФБР США Кристофера Рея, который заявил, что Китай, Россия и ряд других стран продолжают предпринимать попытки вмешательства в американские избирательные процессы.

Посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, связал заявление главы ФБР с «очередным желанием администрации США отвлечь внимание рядовых граждан от своих промахов и многочисленных внутренних противоречий американского общества» и категорически отверг обвинения в адрес Москвы.

Ранее в Китае заявили, что желают дружить с США.