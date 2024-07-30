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В Кремле призвали оппозицию в Венесуэле признать победу Мадуро

Песков: оппозиция в Венесуэле должна признать победу Мадуро и поздравить его

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Miraflores Palace/Reuters

В Кремле считают, что оппозиция в Венесуэле должна признать победу Николаса Мадуро на президентских выборах и поздравить его. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что оппозиция Венесуэлы не хочет смириться с результатами голосования.

По словам Пескова, важно, чтобы попытки раскачать ситуацию в стране не подогревались третьими странами и чтобы Венесуэла была свободна от внешнего вмешательства.

До этого Пекин призвал все стороны уважать выбор граждан Венесуэлы, которые избрали президентом страны действующего главу государства Николаса Мадуро. Власти КНР выразили уверенность, что народ Венесуэлы способен должным образом решать внутренние вопросы в государстве.

30 июля лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корина Мачадо заявила, что у несогласных с победой действующего Мадуро политических сил в стране есть доказательства того, что на выборах имели место фальсификации.

Ранее в Совфеде обвинили США в желании организовать госпереворот в Венесуэле.

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