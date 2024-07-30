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Китай призвал уважать результаты выборов в Венесуэле

МИД КНР призвал уважать выбор народа Венесуэлы, избравшего Мадуро

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Global Look Press

Китай призывает все стороны уважать выбор граждан Венесуэлы, которые избрали президентом страны действующего главу государства Николаса Мадуро. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Все стороны должны уважать выбор, сделанный народом Венесуэлы», — подчеркнул он.

В Пекине выразили уверенность, что власти и народ Венесуэлы способны должным образом решать внутренние вопросы в государстве.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал начавшиеся протесты в стране после президентских выборов образом цветных революций, которые пропагандируют сторонники США в Южной Америке.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прошедшие в Венесуэле президентские выборы не отразили волю народа.

Ранее в Совфеде обвинили США в желании организовать госпереворот в Венесуэле.

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