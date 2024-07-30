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В США предупредили об угрозе безопасности из-за огромного дефицита бюджета

Комиссия: огромный дефицит бюджета США угрожает национальной безопасности

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Reuters

Огромный дефицит бюджета США представляет угрозу национальной безопасности страны. Об этом говорится в докладе комиссии по национальной оборонной стратегии, опубликованном аналитическим центром RAND (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО) (деятельность организации нежелательна в РФ).

Специалисты предлагают совмещать растущие расходы на безопасность с дополнительными налогами и реформами обязательных расходов.

В комиссии также отметили, что новые траты на укрепление безопасности Соединенных Штатов и возможную мобилизацию экономики в условиях военного времени следует подкреплять поддержкой со стороны общества и конгресса.

Эксперты подчеркнули, что «битвы» за потолок долга, государственное финансирование, потолки расходов и острые социальные проблемы ослабляют способность США управлять стратегической конкуренцией со странами-противниками.

29 июля стало известно, что государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку $35 трлн. По прогнозам бюджетного управления конгресса США, госдолг страны в 2034 году превысит $50 трлн, что будет составлять более 122% от ВВП страны.

Ранее Bloomberg назвал причину рекордного дефицита бюджета США.

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