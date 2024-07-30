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В Совфеде обвинили США в желании организовать госпереворот в Венесуэле

Сенатор Джабаров: США хотят госпереворота в Венесуэле и действуют по методичке

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Соединенные Штаты стремятся устроить государственный переворот в Венесуэле и действуют по отработанной Вашингтоном методичке с целью дестабилизации ситуации в стране. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«США в очередной раз пытаются устроить госпереворот в Венесуэле. Какой сценарий они разыгрывают, вполне предсказуемо. Действуют по методичке, организуя очередную цветную революцию», — подчеркнул он.

По словам Джабарова, Соединенные Штаты финансируют оппозицию Венесуэлы, не признают результаты выборов, вводят санкции, а также грозят международной изоляцией Каракасу.

Сенатор отметил, что такая политика США по отношению к Венесуэле связана с тем, что Вашингтон «не может простить» Каракасу национализацию нефтяных месторождений, которые до 2007 года находились под контролем Запада.

До этого Джабаров заявлял, что Мадуро победил, несмотря на давление Соединенных Штатов. Сенатор напомнил, что экономическая блокада Каракаса со стороны Вашингтона не сработала из-за того, что США не могут полностью отказаться от тяжелой венесуэльской нефти. Без нее американские нефтеперерабатывающие заводы прекратили работу, напомнил Джабаров.

Ранее в США приготовились ввести новые санкции против Венесуэлы из-за выборов.

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