НПО в Грузии начнут регистрироваться по закону об иноагентах

Неправительственные организации (НПО) в Грузии, финансируемые иностранными государствами или организациями, с 1 августа начнут регистрироваться в созданном министерством юстиции реестре, согласно закону «О прозрачности иностранного влияния» (закон об иноагентах). Об этом заявил грузинский министр юстиции Рати Брегадзе, передает ТАСС.

По его словам, техническая база для регистрации НПО готова.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

За принятие закона проголосовали 84 депутата, против — 30, еще 58 воздержались.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.