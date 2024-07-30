В ЕС призвали принять меры против Венгрии из-за упрощения въезда россиян

Евросоюзу необходимо принять контрмеры на недавнее решение Венгрии упростить выдачу виз гражданам РФ. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на письмо лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера главе Евросовета Шарлю Мишелю, где содержится соответствующий призыв к Брюсселю.

Как пишет Financial Times, Венгрия в июле опубликовала информацию о новой ускоренной визовой системе для граждан восьми стран, включая Россию и Белоруссию, которая позволяет им въезжать в Венгрию без проверок на предмет безопасности или других ограничений.

В Будапеште заявили, что многие из них будут «строить атомные электростанции по российским технологиям», добавляет издание.

«Вебер в письме, с которым ознакомилась Financial Times, заявил, что этот шаг позволит не прошедшим проверку россиянам беспрепятственно путешествовать по большей части ЕС», — говорится в сообщении издания.

Добавляется, что «ЕС следует принять срочные контрмеры» в ответ на такой шаг со стороны Венгрии.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что к настоящему времени доля отказов в выдаче россиянам шенгенских виз выросла до 10%.

Ранее стало известно, во сколько обойдется пляжный тур в Европу в августе.