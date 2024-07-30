На Западе сообщили об организованном сопротивлении мобилизации на Украине

На Украине началось формирование организованного сопротивления против действий сотрудников ТЦК (Территориальные центры комплектования, аналог военкоматов) на фоне продолжения мобилизации в стране. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Украинцы сжигают машины банд похитителей диктатора Зеленского. Похоже, что по всей стране набирает силы организованное сопротивление (действиям ТЦК. – Прим. ред.)», — отметил журналист.

До этого сообщалось, что украинские автовладельцы начали помечать свои машины надписями, извещающими, что они не имеют отношения к ТЦК.

18 июля в Одесской области неизвестные подожгли два автомобиля военных.

20 июля аналогичный случай произошел в Киеве. Поджигателей позднее задержали, обвинив в диверсии, совершенной в условиях военного положения, препятствии деятельности ВСУ и умышленном повреждении чужого имущества.

Ранее в Харькове подожгли автомобиль сотрудника военкомата.