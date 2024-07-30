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В ВСУ назвали армию РФ решительной и мотивированной

NYT: в ВСУ назвали российскую армию решительной и мотивированной силой

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Evgeniy Maloletka/AP

Военнослужащие ВСУ, принимающие участие в боевых действиях в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное, назвали действия российской армии решительными и мотивированными. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Они (солдаты ВСУ. – Прим. ред.) описали российские штурмовые войска как решительную и мотивированную силу», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что после освобождения села Урожайное российской армией в июле военнослужащие Украины заявляли, что «чувствуют напряжение от трех крупномасштабных российских атак в октябре, ноябре и феврале», а также трех месяцев интенсивных боев в упомянутом населенном пункте.

22 июля сообщалось, что действия мотострелковых подразделений российской армии на Времевском направлении Южно-Донецкого фронта позволили освободить села Урожайное и Старомайорское.

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.

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