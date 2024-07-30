Оппозиция в Венесуэле заявила о доказательствах фальсификации выборов

Лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корина Мачадо утверждает, что у несогласных с победой действующего президента Николаса Мадуро политических сил в стране есть доказательства фальсификаций на выборах. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что, как утверждает Мачадо и другие лидеры оппозиции, цифры демонстрируют категорический и «математически необратимый» триумф кандидата от правых сил Эдмундо Гонсалеса.

Как пишет агентство, сторонники оппозиции в Венесуэле утверждают, что оппонент Мадуро Гонсалес смог набрать в ходе выборов около 70% голосов.

До этого депутат Госдумы Алексей Волоцков, который представлял Россию в качестве международного наблюдателя в Венесуэле, заявил, что электоральный процесс в Венесуэле был конкурентным, кампания прошла при высокой явке.

Ранее российский наблюдатель ззаявил о финансировании протестов против Мадуро из США.