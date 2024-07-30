Около столицы Венесуэлы протестующие сожгли статую Уго Чавеса

Протесты по итогам президентских выборов в Венесуэле, где победил действующий глава государства Николас Мадуро, также охватили ближайший к столице страны штат Ла-Гуайра, там демонстранты снесли и сожгли статую экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Манифестанты снесли и сожгли статую экс-президента Уго Чавеса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мадуро, набравший 51,2% голосов на президентских выборах, является последователем Чавеса.

Протестующие начали возводить баррикады в упомянутом штате Венесуэлы, жгут покрышки. Также зафиксированы столкновения несогласных с результатами выборов с правоохранителями.

До этого российский наблюдатель на выборах в Венесуэле Алексей Волоцков сообщил, что протесты в Венесуэле после президентских выборов профинансированы из США.

Ранее сообщалось, что более 20 военных ранены в ходе протестов в Венесуэле.