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В России пожаловались на антирусский нацизм на Западе

Постпред Крыма Мурадов: на Западе сформировался антирусский нацизм

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РИА Новости

На Западе сформировался серьезный компонент политики — антирусский нацизм. Такое мнение высказал профессор МГИМО, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе форума «Русский мир» в Севастополе, передает РИА Новости.

По его словам, это особая форма нацизма и это не неонацизм. Мурадов уверен, что впервые это мировоззрение сформировалось в странах Прибалтики, позднее появилось в европейских странах.

Постпред в ходе своего выступления также заявил о необходимости разработать методы защиты русского населения, проживающего за пределами Российской Федерации, в случае нарушения их прав и ограничения свобод. По его мнению, если грубо и массово нарушаются права русского народа на этих территориях, особенно если это исторические территории, Россия вправе такие методы применять.

Второй всероссийский форум Всемирного русского народного собора «Русский мир» прошел в Севастополе 29 июля. В нем приняли участие губернатор Севастополя, спикеры парламентов Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР и тд.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о бессмысленности диалога с Западом из-за русофобии.

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