США обвинили в «сжигании колоссальных средств» в топке украинского конфликта

Вашингтон сжигает колоссальные средства в украинском конфликте, несмотря на то, что государственный долг США впервые в истории превысил отметку $35 трлн. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводит Telegram-канал диппредставительства.

«Вашингтон продолжает сжигать колоссальные средства в топке украинского конфликта и делает это в условиях рекордного уровня госдолга, который впервые превысил $35 трлн», — заявил он в ответ на вопрос о выделении новой военной помощи Киеву в размере $1,7 млрд.

Дипломат отметил, что можно только вообразить, какую пользу могли бы принести эти средства, если бы они были направлены на борьбу с множеством социально-экономических проблем в самих США.

По мнению Антонова, поставки американского оружия Украине не способны переломить ситуацию на поле боя, а лишь затягивают конфликт и ведут к росту числа жертв.

29 июля сообщалось, что Минобороны США запланировало две поставки вооружения Украине на общую сумму $1,7 млрд. Первый пакет на $200 млн включает противотанковое оружие, противоракеты, снаряды для ракетных систем и артиллерии.

Второй пакет на $1,5 млрд включает в себя противоракетное оружие и боеприпасы к нему, противотанковые системы, стрелковое оружие, системы связи, запчасти для военной техники, вспомогательное оборудование и коммерческие услуги по получению спутниковых снимков.

Эти поставки не будут осуществляться напрямую со складов, а размещаться для производства в американских компаниях на бюджетные ассигнования.

Ранее британский аналитик заявил о понимании Киевом неизбежности поражения в конфликте.