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В Британии выступили с требованием к Шольцу

Economist: Шольц должен активнее работать над проблемами ЕС

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URS FLUEELER/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен уделять больше внимания геополитическим рискам для ЕС и безопасности Европы как глава кабмина одной из наиболее развитых стран объединения. Об этом пишет британская газета The Economist.

«Посетите Брюссель сейчас, и все, что вы услышите, — это истории о немецкой некомпетентности. Дисфункция трехпартийной коалиции Олафа Шольца распространяется на Европу, усложняя повседневную деятельность, поскольку правящие партии Германии препираются и враждуют», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что без «энергичной» поддержки со стороны Германии многие вопросы повестки дня в Брюсселе «рискуют оказаться в подвешенном состоянии».

Газета добавляет, что «Шольцу и Германии нужно активизироваться» на фоне возросших геополитических рисков для Европы. Плохая новость, по оценке издания, для ЕС заключается в том, что вскоре в ФРГ начнут готовиться к очередным парламентским выборам, которые пройдут осенью 2025 года. У немецких партий «возникнет соблазн убрать педаль газа в Европе и разобрать свои разногласия дома», пишет The Economist.

До этого Шольц выразил уверенность в том, что его партия вновь одержит победу на парламентских выборах в 2025 году.

Ранее эксперт объяснил, почему Шольц не решится на досрочные выборы.

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