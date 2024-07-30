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Школьница из Луганска сообщила об ответе Асада и Макрона на ее письма

Школьница Савенкова заявила, что Макрон написал ей о своем бездействии

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Christian Hartmann/Reuters

Школьница из Луганска Фаина Савенкова сообщила, что получила ответы на свои письма от канцелярий президентов Сирии и Франции Башара Асада и Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА Новости.

Она рассказала, что встретилась с помощником Асада, который пригласил ее посетить Сирию. Фаина отметила, что их разговор прошел в дружелюбной атмосфере.

Что касается Макрона, то, по словам Савенковой, его помощник лишь однажды ответил на ее письмо, не предоставив никаких конкретных деталей.

«Мне сказали: «Мы знаем о Минских соглашениях, но делать ничего не будем»», — поделилась школьница.

Савенкова написала также открытое письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу с просьбой о помощи в прекращении поставок западного оружия на Украину. Она также выразила мнение, что политику было бы полезно посетить Донбасс.

Помимо этого, весной 2021 года 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, где призвала организацию не забывать о правах детей в Донбассе на детство и мирную жизнь. Осенью того же года украинский сайт «Миротворец» включил девочку в свой список. В трехминутном ролике она заявила, что ее семья подвергается травле порталом и некоторыми украинскими СМИ.

Ранее главе МВД Франции отправили письмо со следами чумы.

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