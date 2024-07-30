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МИД Перу обязал дипломатов Венесуэлы покинуть страну за 72 часа

МИД Перу: дипломаты Венесуэлы должны покинуть страну в течение 72 часов

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Alexandre Meneghini/Reuters

Министерство иностранных дел Перу обязало дипломатов Венесуэлы покинуть страну в течение 72 часов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Министр иностранных дел Хавьер Гонсалес Олаэчеа поручил проинформировать дипломатических сотрудников Венесуэлы, аккредитованных в Перу, что они должны покинуть страну в течение 72 часов», — говорится в сообщении.

До этого Венесуэла объявила, что отзывает своих дипломатов из семи латиноамериканских стран, в том числе из Перу, в связи с их критикой победы действующего президента Николаса Мадуро на выборах.

Вечером 29 июля в Каракасе прошли массовые протесты. Полиция и национальная гвардия перекрыли путь демонстрантам у президентского дворца Мирафлорес и применили слезоточивый газ. Сообщалось о стрельбе в протестующих.

Ранее президент Венесуэлы Мадуро сообщил о попытке покушения на него.

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