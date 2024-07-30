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Трамп даст показания ФБР о попытке покушения на него

Экс-президент США Трамп подтвердил, что даст показания ФБР по делу о покушении

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Justin Lane/AP

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил, что 1 августа даст показания Федеральному бюро расследований (ФБР) о попытке покушения на него в штате Пенсильвания. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Телеканал CNN ранее сообщал, что дача показаний потерпевшими в подобных делах является обычной процедурой, однако ведомство не должно принуждать к этому потерпевшего.

Стрелявший, как утверждает телеканал, перед совершением преступления изучал информацию о резонансных покушениях на лидеров государств. В ФБР заявили, что преступник с весны 2023 года совершил более 25 покупок в интернете, связанных с огнестрельным оружием, а также покупал компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ).

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании. В политика несколько раз выстрелил молодой человек, находившийся на крыше стоявшего рядом производственного здания. Трамп получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо. Нападавшего ликвидировали на месте происшествия.

Ранее Секретная служба рассказала, как готовилось покушение на Трампа.

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