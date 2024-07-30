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Трамп заявил о готовности провести дебаты с Харрис

Трамп: я готов провести в любом виде дебаты с Харрис

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Reuters

Экс-глава США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о безусловной готовности провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Комментируя возможность встретиться с Харрис для проведения предвыборных дебатов, Трамп сказал, что не возражает против дебатов в любом виде.

Бывший президент отметил, что готов дать обещание о проведении дебатов, и подчеркнул, что Харрис является для него более легким соперником, чем действующий президент Джо Байден.

До этого Трамп заявил, что государства ОПЕК пытаются снизить цены на нефть в надежде на победу Харрис.

27 июля Трамп, выступая на конференции Bitcoin 2024 в городе Нэшвилл (штат Теннесси), заявил, что уровень IQ Харрис, его соперницы по предвыборной гонке, очень низкий.

Ранее министр транспорта США заявил, что Трамп боится дебатов с Харрис.

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