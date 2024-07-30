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Произошла перестрелка между протестующими и полицейскими у резиденции президента Венесуэлы

У резиденции президента Венесуэлы началась перестрелка

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Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Перестрелка между протестующими и полицейскими произошла около резиденции президента Венесуэлы — дворца Мирафлорес в Каракасе. Об этом сообщает El Tiempo.

Издание пишет, что на текущий момент демонстранты строят баррикады, поджигают автомобили и строительный мусор на дорогах.

По улицам разъезжают люди с закрытыми лицами и с автоматами.

В данный момент информации о числе пострадавших нет. Западная часть города в дыму из-за беспорядков.

Накануне лидер оппозиции Мария Корина Мачадо и кандидат в президенты Эдмундо Гонсалес дали пресс-конференцию, на которой заявили о своей победе, набрав более 6 миллионов голосов.

Николас Мадуро был переизбран на президентских выборах в Венесуэле 28 июля, согласно результатам, опубликованным Национальным избирательным советом (CNE). Оппозиция отвергла эти данные и заявила, что «будет защищать правду». Право голоса имели более 21 миллиона человек. В CNE заверили, что при подсчете 80% таблиц Мадуро набрал 5 150 092 голоса, что эквивалентно 51,20%; в то время как Эдмундо Гонсалес получил 4 445 978 голосов, что оставило ему 44%.

Ранее Венесуэла заявила об отзыве своих дипломатов из нескольких латиноамериканских стран.

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