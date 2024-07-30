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Путин удостоил 100-летнего участника обороны Ленинграда орденом Почета

Путин наградил 100-летнего участника обороны Ленинграда Меркина орденом Почета

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Александр Демьянчук/ТАСС

Президент России Владимир Путин наградил Зиновия Меркина, участника обороны Ленинграда, орденом Почета за его значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовых актов.

В указе говорится: «За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить орденом Почета Меркина Зиновия Леонидовича, город Санкт-Петербург».

В 2024 году Зиновий Меркин отметил свой 100-летний юбилей — он родился 10 июля 1924 года в Ленинграде. В 17 лет, чтобы попасть на фронт, он добавил себе год при призыве в армию. Во время Великой Отечественной войны он служил сапером, а затем выполнял боевые задания в составе общевойсковой и инженерной разведки.

Как участник обороны Ленинграда, Меркин сражался на Невском Пятачке и позже воевал на Курской дуге. За время войны он был четырежды ранен, но дошел до Праги и Берлина. Его награды включают ордена Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, а также медали «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».

Ранее столетний ветеран ВОВ попросил Путина отправить его на спецоперацию на Украину.

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