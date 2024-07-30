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Трамп обвинил государства ОПЕК в попытке снизить цены на нефть в надежде на победу Харрис

Трамп: ОПЕК пытается снизить цены на нефть в надежде на победу Харрис

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Gerald Herbert/AP

Страны ОПЕК пытаются снизить цены на нефть в надежде на то, что президентские выборы в США выиграет Камала Харрис, заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, государства ОПЕК делают все возможное, чтобы сбить цены на нефть, надеясь на то, что «безумная» Харрис победит. Подобное развитие событий, подчеркнул экс-президент, приведет США к катастрофе.

До этого Трамп, выступая на конференции Bitcoin 2024 в городе Нэшвилл (штат Теннесси), заявил, что уровень IQ Харрис, его соперницы по предвыборной гонке, очень низкий.

Бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден заявил, что демократы ошиблись с кандидатурой вице-президента США Камалы Харрис на президентских выборах в США. По его словам, она не способна вести дебаты и произносить воодушевляющие речи.

Ранее министр транспорта США заявил, что Трамп боится дебатов с Харрис.

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Выборы в США — 2024
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