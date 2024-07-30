В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн заявил, что США могут применить ядерное оружие из-за отчаянного положения на Украине. Своим предположением он поделился в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По словам Макговерна, сейчас ситуация такова, что Россия почти победила Украину, и поэтому «у США есть выбор между унизительным поражением и, возможно, сбросом одного из этих ядерных снарядов малой мощности».

Эксперт отметил, что последнее время российские войска продвигаются быстрее, чем ожидали на Западе. При этом в плен сдаются все больше и больше украинских частей.

До этого в командовании Военно-воздушных сил США в Европе сообщили, что Соединенные Штаты вывели свои стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress с румынской авиабазы Михаила Когэлничану близ границы с Украиной.

28 июля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты подтверждают приверженность защите Японии любыми военными средствами, как обычными, так и ядерными.

Ранее Лавров предостерег США от размещения ядерного оружия в Юго-Восточной Азии.