Венесуэла заявила об отзыве своих дипломатов из нескольких латиноамериканских стран

Венесуэла отозвала своих дипломатов из семи латиноамериканских стран, не признавших переизбрание Николаса Мадуро на пост президента страны. Об этом со ссылкой на заявление МИД Боливарианской Республики сообщает РИА Новости.

Каракас осудил заявления и действия латиноамериканских правительств правого толка, которые являлись вмешательством во внутренние дела страны и нарушением национального суверенитета, и обвинил эти государства в полном подчинении Вашингтону.

В связи с этим, отметил МИД, Венесуэла отзывает своих дипломатов из Аргентины, Чили, Перу, Коста-Рики, Панамы, Доминиканской Республики и Уругвая и требует от дипломатических представителей этих стран незамедлительно покинуть венесуэльскую территорию.

До этого президент Панамы Хосе Рауль Мулино объявил о приостановке дипломатических отношений с Венесуэлой. Все аккредитованные панамские дипломаты покинут Боливарианскую Республику.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с переизбранием.