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В Турции заявили, что Запад для борьбы с Россией подбирается к Армении

Политолог Бозкуш: Запад для борьбы с Россией ведет активную политику в Армении

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Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Запад для борьбы с Россией проводит активную политику в отношении Армении. Об этом в интервью турецкому информационному агентству Anadolu заявила профессор университета Анкары Йылдыз Бозкуш.

Она отметила, что Евросоюз, обещая Армении членство в своих рядах и финансовую помощь, пытается использовать Ереван для противостояния России и Ирану. Эту же политику в настоящее время проводят и США. Так, прошедшие в июле армяно-американские военные учения являются серьезным сигналом Москве.

Бозкуш подчеркнула, что работа военного представителя США в министерстве обороны Армении свидетельствует о том, что в отношениях между двумя странами начался новый стратегический период.

До этого американский обозреватель Эндрю Корыбко назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна инструментом США в борьбе с Россией.

Ранее Пашинян заявил, что Армения готова к стратегическому партнерству с США.

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