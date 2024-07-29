В Грузии допустили переговоры о вступлении в ЕС в 2024 году

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе допустил, что Европейский союз может в 2024 году начать переговоры с республикой о ее вступлении в сообщество. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Имеди».

Вместе с тем глава грузинского кабмина сказал, что вероятность этого не велика, пока конфликт на Украине продолжается.

«Но даже в этих условиях возможно, чтобы это произошло в этом году», — добавил он.

19 июля председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сказал, что процветание и мир в республике не будут принесены в жертву ради вступления в Евросоюз. По его словам, страна хочет присоединиться к ЕС будучи мирной, с высоким уровнем благосостояния.

До этого Кобахидзе заявил, что Грузия к 2030 году сравнительно с другими кандидатами на вступление в Евросоюз лучше всех будет готова к евроинтеграции.

Он также пообещал, что Тбилиси продолжит предпринимать необходимые шаги к тому, чтобы стать членом Евросоюза к указанному сроку.

Ранее в США рассказали о нежелании жителей Грузии вступать в ЕС и НАТО.