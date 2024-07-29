Премьер Грузии заявил о рисках терактов в стране из-за украинского конфликта

В Грузии сохраняются риски терактов, пока на Украине продолжается вооруженный конфликт. Об этом грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил в интервью телеканалу «Имеди».

«Пока контекст будет таким, эти риски останутся в нашей стране. Исходя из этого, мы неоднократно повторяли и можем вновь повторить, что возлагаем очень большие надежды на завершение войны в следующем году», — сказал глава кабмина Грузии.

24 июля Кобахидзе заявил, что покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили готовили те же силы, которые пытались ликвидировать кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо.

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии расследует подготовку покушения на Иванишвили.

По информации СГБ, покушение на Иванишвили готовили бывшие представители власти Грузии и экс-сотрудники силовых ведомств, находящиеся в данный момент на Украине.

Ранее сообщалось, что Служба государственной безопасности Грузии начали опрашивать граждан, которые вернулись с Украины после участия в военных действиях на стороне ВСУ.