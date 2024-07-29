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Спецпредставитель США по восстановлению Украины покинет свой пост

Спецпредставитель США по восстановлению Украины уйдет с поста в сентябре

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер вскоре покинет свой пост. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

Выступая перед журналистами в украинской столице, Прицкер пояснила, что в соответствии с требованиями Конгресса США она не может занимать эту должность более одного года.

«Это моя последняя поездка в Киев в качестве спецпредставителя», — пояснила она.

По словам Прицкер, американские власти не отказываются от дальнейшей помощи стране.

«Администрация президента США Джо Байдена предана экономическому восстановлению Украины», — заявила спецпредставитель.

В апреле Всемирный банк назвал сумму, необходимую на восстановление Украины. По подсчетам экономистов банка, на эти цели понадобятся почти $500 млрд , что почти вдвое превышает размер экономики Украины на 2021 год.

29 июля сообщалось, что налогоплательщики в США вряд ли согласятся платить за восстановление Украины. Такое мнение высказано в публикации американского журнала The National Interest.

Ранее в ФРГ объяснили сокращение расходов на поддержку Украины.

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