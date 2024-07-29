Спецпредставитель США по восстановлению Украины покинет свой пост

Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер вскоре покинет свой пост. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

Выступая перед журналистами в украинской столице, Прицкер пояснила, что в соответствии с требованиями Конгресса США она не может занимать эту должность более одного года.

«Это моя последняя поездка в Киев в качестве спецпредставителя», — пояснила она.

По словам Прицкер, американские власти не отказываются от дальнейшей помощи стране.

«Администрация президента США Джо Байдена предана экономическому восстановлению Украины», — заявила спецпредставитель.

В апреле Всемирный банк назвал сумму, необходимую на восстановление Украины. По подсчетам экономистов банка, на эти цели понадобятся почти $500 млрд , что почти вдвое превышает размер экономики Украины на 2021 год.

29 июля сообщалось, что налогоплательщики в США вряд ли согласятся платить за восстановление Украины. Такое мнение высказано в публикации американского журнала The National Interest.

Ранее в ФРГ объяснили сокращение расходов на поддержку Украины.