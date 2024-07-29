Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что Китай делает для прекращения конфликта на Украине

Bloomberg: Китай наращивает усилия для прекращения конфликта на Украине

close
100%
Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин активизирует усилия с целью закончить конфликт России и Украины. Об этом пишет Bloomberg.

«В то время как и Москва, и Киев сталкиваются с давлением внутри стран и за рубежом, чтобы найти способ положить конец войне, Китай на прошлой неделе принял своего первого высокопоставленного чиновника из Украины с начала конфликта в 2022 году», — говорится в тексте.

Несмотря на то, что министр иностранных дел Ван И сказал своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что время для мирных переговоров «еще не пришло», пишет агентство, он отметил, что обе стороны сигнализируют о готовности к переговорам.

Также сообщается, что Китай направил своего специального посланника Ли Хуэя в Бразилию, Южную Африку и Индонезию, чтобы «создать условия для возобновления мирных переговоров».

До этого глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Нью-Дели готов участвовать в разрешении конфликта на Украине.

Ранее СМИ сообщили о планах премьера Индии посетить Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами