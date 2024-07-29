В АдГ призвали к отставке главы МИД Германии из-за скандала вокруг мигрантов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна покинуть свой пост из-за скандала вокруг выдачи полузаконных виз мигрантам. С таким предложением выступила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, сообщает ТАСС.

Вайдель заявила, что «визовое дело Бербок расширяется», пояснив, что МИД ФРГ «вопреки действующему законодательству (…) действовало как контрабандист, переправляя в страну тысячи мигрантов без документов».

Лидер АдГ подчеркнула, что расследование этого дела ведет прокуратура, а Бербок «должна оставить свой пост до выяснения обстоятельств».

28 июля новостной портал Focus-online сообщил, что Федеральная полиция Германии совместно с прокуратурами Берлина и Котбуса проводит расследование в отношении сотрудников МИД ФРГ по делу о выдаче виз мигрантам. Предполагается, что МИД дал посольствам и консульствам поручение разрешить въезд в Германию иностранцам с неполными или явно поддельными документами. Большая часть из них впоследствии запросили в ФРГ убежища.

Ранее сообщалось, что Германия хочет упростить депортацию мигрантов из страны.