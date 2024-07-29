Байден планирует лишить судебного иммунитета экс-президентов США

В рамках масштабной реформы Верховного суда США президент Джо Байден предлагает лишить бывших глав государства иммунитета от судебного преследования за действия и поступки, совершенные во время их нахождения у власти. Об этом пишет The Washington Post.

В статье говорится, что эти требования стали «упреком» Верховному суду за принятое в июле решение о том, что экс-президент США Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

Предложения Байдена на эту тему были опубликованы в том же издании несколькими часами раньше.

В первую очередь действующий президент призвал внести поправку к конституции под названием «Никто не выше закона», которая будет включать запрет на иммунитет от судебного преследования бывших глав государства.

Во-вторых, он предложил ограничить 18 годами срок полномочий судей Верховного суда для их «регулярной сменяемости» (сейчас они исполняют свои обязанности пожизненно).

В-третьих, он заявил о необходимости введения для судей Верховного суда обязательного кодекса поведения.

«От судей следует потребовать раскрывать информацию о подарках, воздерживаться от публичной политической деятельности и брать самоотвод в делах, в которых у них или их супругов возникают финансовые или иные конфликты интересов», — написал Байден.

1 июля Верховный суд США постановил, что бывший президент страны Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Для него и других экс-президентов США полный иммунитет от преследования в уголовном порядке распространяется на действия в рамках «конституционных полномочий». Трамп также имеет вероятный иммунитет от преследования за все действия в рамках должностных полномочий.

Байден, до недавнего времени бывший соперником Трампа в кампании по выбору нового президента США, считает это решение суда недопустимым.

Ранее Трамп прокомментировал решение Верховного суда о его частичном иммунитете.