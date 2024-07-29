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В Госдуме прокомментировали работу комитета по вопросам миграционной политики

Яровая: комиссия ГД по вопросам миграционной политики носит временный характер

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Ирина Яровая заявила, что комиссия ГД по вопросам миграционной политики будет носить временный характер. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, комиссия будет носить временный характер, исходя из того, что многие решения, ранее принимавшиеся ГД и поручения, которые давались президентом РФ, должны находиться в плоскости правоприменения и неукоснительного соблюдения и реализации органами исполнительной власти всех уровней.

26 июля сообщалось, что Госдума рассмотрит проект обращения к премьеру Михаилу Мишустину по вопросу корректировки подзаконных актов в сфере миграционной политики.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе встречи с участниками «Фестиваля новых медиа» заявил, что программа ускоренного получения гражданства РФ для соотечественников нуждается в совершенствовании.

В свою очередь, Следственный комитет России предложил предусмотреть весомый налог для бизнеса, использующего труд мигрантов.

Ранее в Госдуме предложили создать «Кодекс мигрантов».

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