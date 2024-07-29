В кабмине Германии приняли к сведению слова Путина о размещении ракет США

Правительство Германии приняло к сведению предупреждение президента РФ Владимира Путина об ответе на размещение на немецкой территории высокоточного оружия США, но все еще считает необходимым появление в стране таких средств сдерживания. Об этом заявила официальный представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хоффманн, передает РИА Новости.

«Мы принимаем это (слова российского лидера. — «Газета.Ru») к сведению. Мы очень подробно объяснили, почему необходимо разместить это оружие», — отметила она.

Как сказала Хоффманн, Германии надо обзавестись средствами сдерживания из-за того, что РФ якобы изменила стратегический баланс в регионе и угрожает республике своими крылатыми ракетами. В то же время представитель правительства ФРГ сообщила, что власти страны заинтересованы в возобновлении контроля над вооружениями на территории Европы.

28 июля Путин выступил на параде Военно-морского флота РФ, в ходе которого прокомментировал планы США с 2026 года разместить на немецкой территории комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. Глава государства предупредил, что в случае реализации этого плана Москва перестанет считать себя обязанной соблюдать мораторий на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал условие для отказа от размещения в стране американских ракет.