Путин наградил главу администрации территории «Сириус» за проведение фестиваля молодежи

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрия Плишкина орденом Дружбы за успешное проведение Всемирного фестиваля молодежи. Это следует из указа Путина, который опубликован на интернет-портале правовой информации.

ВФМ проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» по указу Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь.

В нем участвовали 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, СМИ, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта и т.д. Ожидается, что следующее подобное мероприятие пройдет в 2030 году.

До этого Путин поручил обеспечить проведение Всемирного фестиваля молодежи в стране раз в шесть лет. Кроме того, глава государства распорядился создать международную ассоциацию детских организаций.

Ранее в Москве наградили служащих муниципалитетов.