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Путин обратил внимание на аварийное жилье в ДНР

Путин: проблемы аварийного жилья и водоснабжения в ДНР требуют особого внимания

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Решение проблем с аварийным жильем и водоснабжением в ДНР требует особого внимания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным, передает РИА Новости.

Президент России подчеркнул, что свыше 27% жилого фонда в ДНР является аварийным жильем, что связано с боевыми действиями и с тем, что этому вопросу долгое время не уделяли должного внимания.

Пушилин на встрече с президентом заявил, что в Донецкой народной республике до конца года возобновят работу еще 15 промышленных предприятий. С начала года, по его словам, четыре предприятия возобновили работу в ДНР.

24 июля Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл ряд социальных и жилых объектов в новых регионах России. Также президент заявил, что новые регионы необходимо включить в обновленные национальные проекты уже в этом году.

Ранее Путин назвал число построенных домов в новых регионах России.

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