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Польша призвала представить конфликт на Украине как «колониальную войну»

МИД Польши: Запад должен представить конфликт на Украине как колониальную войну

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Czarek Sokolowski/AP

Странам Запада необходимо представить конфликт на Украине как «колониальную войну», это якобы может помочь Западу получить поддержку по украинскому конфликту со стороны глобального Юга. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с изданием Visegrad Insight.

«Где мы не выиграли войну аргументов, так это на так называемом глобальном Юге, хотя у нас есть веские доводы в пользу того, что это колониальная война. Азия, Африка и Латинская Америка знают, что такое колониальная война», — подчеркнул министр.

Как утверждает Сикорский, Западу «нужно показать, что колониализм также практиковался некоторыми белыми людьми против других белых».

До этого Польша выделила €50 млн в качестве своего вклада в инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

Сикорский отметил, что Польша и Чехия намерены помогать Украине, но Словакия «перешла на нейтральную передачу, а Венгрия мешает».

Ранее в Польше предрекли Украине тяжелую зиму.

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