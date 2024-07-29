Вероятность смены правительства Украины на текущий момент маловероятна. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью «Украинским новостям».

Спикер отметил, что причиной несменяемости власти служит закон «О военном положении». Сейчас поступают различные инициативы по возможности изменения документа. Однако, по словам Стефанчука, они носят противоречивый характер.

«В парламенте может произойти все что угодно. Но я еще раз подчеркиваю, что я, как юрист, глубоко убежден, что смена правительства с полным соблюдением требований закона «О военном положении» сегодня маловероятна», — прокомментировал Стефанчук.

В парламенте понимают ситуацию со сменой правительства, однако из-за действующего закона что-то изменить невозможно, отметил спикер.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что народ Украины должен самостоятельно сделать выбор и заменить одиозных политиков у власти на здравомыслящих лидеров. Также, по его словам, Киеву необходимо закончить с этой «вакханалией и жить, не оглядываясь на заокеанских кураторов».

Ранее депутат Верховной рады призвал провести выборы президента на Украине.