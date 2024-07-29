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Стало известно, кто может занять место уволенного замглавы МИД России

«Ъ»: экс-замглавы МИД Титов может стать постпредом России в Женеве

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Освобожденный от должности первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов может занять пост постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

При этом на должность первого заместителя главы МИД, по информации издания, могут назначить постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.

Сейчас постпредом России при отделении ООН и других международных является Геннадий Гатилов. Он занимает эту должность с 2018 года.

29 июля стало известно, что первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов освобожден от занимаемой должности указом российского президента Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовой информации.

Титов находился на этой должности с апреля 2013 года. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденами Александра Невского и Почета.

Ранее Путин освободил от должности замсекретаря Совета безопасности.

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