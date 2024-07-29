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В Совфеде заявили, что Мадуро победил, несмотря на попытки США «снести» президента

Сенатор Джабаров: Мадуро победил вопреки попыткам США «снести» его

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Максим Блинов/РИА Новости

У США не получилось «снести» президента Венесуэлы Николаса Мадуро, президент победил, несмотря на давление Соединенных Штатов. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Как ни пытались американцы снести Мадуро с политической арены Венесуэлы, у них ничего не получилось», — подчеркнул он.

Сенатор напомнил, что экономическая блокада Каракаса со стороны Вашингтона не сработала из-за того, что США не могут полностью отказаться от тяжелой венесуэльской нефти. Без нее американские нефтеперерабатывающие заводы прекратили работу, напомнил Джабаров.

По словам сенатора, президент Мадуро стремится наладить взаимовыгодное партнерство с Китаем, Россией, а также БРИКС, поскольку «знает, какова цена дружбы с Вашингтоном».

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты заинтересованы в отставке президента Венесуэлы Николаса Мадуро по ряду причин, среди которых главными являются наличие на территории государства обширных запасов нефти и необходимость остановить поток мигрантов из Венесуэлы на север.

Ранее оппозиция Венесуэлы призвала армию свергнуть Мадуро.

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